Около 9 км дорог в центре Северодвинска отремонтируют до конца сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Около 9 км городских дорог отремонтируют в Северодвинске, втором по величине городе в Архангельской области, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" до конца сентября 2019 года, подрядчиком выбрано ООО "Магистраль", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе дорожного агентства "Архангельскавтодор".

"В Северодвинске до конца сентября 2019 года будет отремонтировано 8,6 км дорог. Северодвинск получил в этом году 202,5 млн рублей из федерального бюджета. Общая стоимость ремонта дорог в 2019 году - 238 млн рублей. Подписан муниципальный контракт, уже в ближайшие дни подрядчик выйдет на объекты", - сказали в пресс-службе.

Работы пройдут в три этапа. К концу сентября будет отремонтирован ряд центральных улиц, по которым идет основной поток транспорта, в том числе общественного. Контрактом предусмотрены повышенные гарантийные обязательства сроком на шесть лет.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.