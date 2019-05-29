Курс доллара превысил 65 рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 рублей 14 мая текущего года.

Курс евро, в свою очередь, поднялся на 0,41%, до 72,54 рубля.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,51%, до $67,63 за баррель.