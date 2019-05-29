Закредитованность россиян снизилась за полгода до 23%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Текущая долговая нагрузка российских заемщиков за полгода снизилась на 0,56 процентных пункта и на 1 апреля 2019 года составила 22,99% против 23,55% на 1 октября 2018 года. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов.

"Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков за полгода снизилось на 0,56 процентных пункта. Так, на 1 апреля 2019 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99% (на 1 октября 2018 года - 23,55%)", - говорится в сообщении.

В НБКИ также отметили, что снижение долговой нагрузки было зафиксировано во всех категориях заемщиков. Так, за прошедшие шесть месяцев больше всего PTI снизился в сегментах заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) - до 27,02% (на 1,2 п. п.), а также у граждан со средними доходами (от 20 до 40 тыс. рублей) - до 22,87% (на 0,51 п. п.). Долговая нагрузка заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. рублей) осталась практически неизменной - 19,19% (снижение на 0,01 п. п.).

Наибольшая закредитованность населения зафиксирована в Амурской области (29,54%), Красноярском крае (27,21%), Оренбургской (26,66%) и Кировской (26,65%) областях. Наименьший уровень текущей долговой нагрузки отмечен у жителей Псковской области (20,46%), Москвы (20,61%), Смоленской (20,96%) и Тверской (21,01%) областей.

"Уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на достаточно приемлемом уровне и даже немного снижается. При этом важно отметить, что снижение показателя PTI происходит у заемщиков с любым уровнем доходов. В то же время у представителей самых бедных слоев населения долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан", - прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин, слова которого приводит пресс-служба.

На 1 марта 2019 года Национальное бюро кредитных историй консолидирует информацию о кредитах более 96 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 тыс. кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.