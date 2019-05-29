Совфед одобрил закон о "22-й кнопке" для муниципальных каналов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, позволяющий бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание.

В соответствии с документом, муниципальный обязательный общедоступный телеканал будет выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства массовой информации, не менее 20% от общего времени вещания которых составляют программы, освещающие вопросы местного значения, и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.

Определено, что в каждом муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал. Порядок выбора устанавливается правительством РФ.

Кроме того, Минкомсвязь России наделяется полномочием устанавливать порядок приема оператором обязательных общедоступных телеканалов сигнала, посредством которого будет осуществляться трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала.

По словам первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, включение муниципальных телеканалов в обязательный общедоступный перечень обеспечит доступ к актуальной и социально значимой информации о событиях на территориях городских округов и муниципальных районов.

Закон в случае подписания его президентом РФ вступит в силу после официального опубликования документа.