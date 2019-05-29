{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Эксперты ОСК обсудят развитие Севморпути на ледоколе "Красин" в преддверии ПМЭФ-2019

Круглый стол будет посвящен роли развития ледокольного флота в освоении полярных территорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Круглый стол с участием специалистов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), ученых и представителей экспертного сообщества пройдет 5 июня на борту музея-ледокола "Красин" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду ТАСС директор музея Ирина Стонт.

"У нас 5 июня, в нулевой день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на борту будет проходить заседание ОСК, посвященное науке о мировом океане и непосредственно Северному морскому пути, освоению Арктики и современному ледокольному флоту", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ОСК, мероприятие будет посвящено роли развития ледокольного флота в освоении полярных территорий. Круглый стол приурочен к 60-летию атомного ледокольного флота страны. В мероприятии ожидается участие главы корпорации Алексея Рахманова.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.

Теги
РоссияПМЭФ-2019Рахманов, Алексей Львович
Совфед одобрил закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы
В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены в московских аэропортах, режим налогообложения по ставке НДС сохраняется в размере 10%
Читать полностью