Эксперты ОСК обсудят развитие Севморпути на ледоколе "Красин" в преддверии ПМЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Круглый стол с участием специалистов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), ученых и представителей экспертного сообщества пройдет 5 июня на борту музея-ледокола "Красин" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду ТАСС директор музея Ирина Стонт.

"У нас 5 июня, в нулевой день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на борту будет проходить заседание ОСК, посвященное науке о мировом океане и непосредственно Северному морскому пути, освоению Арктики и современному ледокольному флоту", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ОСК, мероприятие будет посвящено роли развития ледокольного флота в освоении полярных территорий. Круглый стол приурочен к 60-летию атомного ледокольного флота страны. В мероприятии ожидается участие главы корпорации Алексея Рахманова.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.