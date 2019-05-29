Комиссию за эквайринг на отдельные виды товаров могут снизить до декабря

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комиссия за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках может быть снижена до декабря текущего года. Об этом сообщила журналистам начальник управления развития и регулирования Национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова в кулуарах Международного ПЛАС-Форума "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019".

"Информация о том, что платежные системы снижают тарифы, уже озвучена. В общем-то, платежные системы уже проинформировали о размере, просто технически реализация, насколько мы знаем, будет осенью этого года. Соответственно, до декабря, я надеюсь, мы сможем это увидеть на реальных ценах за эквайринг в этих сегментах", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.