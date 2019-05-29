Кабмин выделит 776 млн руб. для обеспечения цифрового эфира телекомпаниям регионов на ОТР

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство России выделит из своего резервного фонда в текущем году 776 млн рублей на предоставление цифрового эфира региональным телекомпаниям на Общественном телевидении России (ОТР). Соответствующее распоряжение от 25 мая опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства будут выделены Роспечати, которая должна будет проконтролировать целевое и эффективное использование указанных средств.

Согласно документу, такие региональные вставки должны появиться в эфире ОТР, начиная с ноября 2019 года.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявлял, что расходы на предоставление цифрового эфира региональным телекомпаниям на ОТР возьмет на себя федеральный бюджет. Эта мера принимается в рамках создания регионального мультиплекса - группы цифровых эфирных каналов, которые транслируются через один передатчик и занимают одну частоту.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ". Переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в три этапа - 11 февраля, 15 апреля и завершится 3 июня.