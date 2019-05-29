ФПК в июне введет 20% скидку на билеты для многодетных семей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД") с 1 июня и до 31 июля введет 20-процентную скидку при продаже билетов в купе на поезда дальнего следования (отправление в июне - июле) для многодетных семей. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"С 1 июня до 31 июля 2019 года при покупке билетов на поезда дальнего следования для многодетных семей будет действовать специальное предложение: стоимость проезда для взрослых и детей в возрасте от 10 до 17 лет в купейных вагонах поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" отправлением в июне - июле будет меньше на 20%", - говорится в сообщении.

Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет - по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого тарифа, напомнили в РЖД.