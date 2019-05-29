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В Думе сообщили, что первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Санкт-Петербург

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин также добавил, что к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов
Крымский мост Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Крымский мост
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург.

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Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

"На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута - на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя", - сказал он.

По словам Ионина, к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной степени дальности.

"Перед началом курортного сезона 2020 года планируется запуск уже 11 маршрутов разной степени дальности по России, в том числе в Екатеринбург, который я представляю в Госдуме", - добавил он.

Теги
РоссияКрымИонин, Дмитрий Александрович
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