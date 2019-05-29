Кабмин одобрил проект закона, касающийся рыболовства

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Правительство одобрило проект закона, направленного на совершенствование земельных отношений, возникающих при предпринимательской и другой деятельности в области аквакультуры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кабинета министров по итогам заседания в среду.

По данному законопроекту предлагается наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности для аквакультуры (рыболовства). В пресс-службе отметили, что на сегодняшнем заседании также одобрен проект закона, предусматривающего "отмену малоэффективных плановых проверок в целях государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства".

Кроме того, кабмин одобрил проекты законов, касающихся освобождения индивидуальных предпринимателей от административной ответственности за нарушение порядка и сроков представления сведений в Пенсионный фонд, и другой проект закона, затрагивающий взаимодействие органов власти со СМИ и операторами связи при оповещении населения о чрезвычайных ситуациях.

На нынешнем заседании обсуждалось и создание национальной системы управления данными. Кабмин намерен выпустить соответствующее распоряжение об утверждении соответствующей концепции и дорожной карты по созданию этой системы.