Решение по льготам для Приобского месторождения примут после анализа его эффективности

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Правительство анализирует эффективность Приобского месторождения нефти, чтобы представить варианты решения по льготам. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Обсчитываем эффективность в соответствии с планом, который утвержден в правительстве РФ. Анализируем эффективность месторождения и необходимость предоставления льгот. И после этого будем предлагать правительству варианты решений", - сказал Силуанов.

Первый вице-премьер добавил, что это необходимо для определения размера льгот. "Сейчас обсчитываем эффективность, чтобы определить размер льгот", - пояснил Силуанов.

Ранее один из участников совещания в правительстве сообщил ТАСС, что правительство РФ одобрило меры по стимулированию добычи нефти на Приобском месторождении "Роснефти". "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.

В самой "Роснефти" не стали комментировать ТАСС данную информацию.

С 1 января 2018 года налог на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения снижен на 35 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет. Взамен "Роснефть" пообещала увеличить инвестиции в бурение, а в результате - рост добычи и налоговых поступлений в бюджет.

Приобское нефтяное месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Открыто в 1982 году.