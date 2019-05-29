Кабмин намерен освободить от налога на прибыль организации соцобслуживания

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Правительство предлагает установить нулевую ставку налога на прибыль для организаций социального обслуживания. Такой проект поправок в Налоговый кодекс одобрен на заседании правительства в среду, сообщил журналистам представитель пресс-службы.

На нынешнем заседании правительство обсуждало существенные поправки в действующее законодательство о налогах и сборах. Среди них - установление нулевой ставки по налогу на прибыль организаций в отношении доходов региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек и нулевая ставка по налогу на прибыль для образовательных и медицинских организаций.

"Есть [по итогам обсуждения на заседании] некоторые дополнения в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части установления налоговой ставки на прибыль организаций", - сказал представитель пресс-службы. Он уточнил, что "нулевая ставка будет установлена не только в отношении музеев, театров, библиотек, образовательных и медицинских организаций, но и в отношении организаций социального обслуживания".