Около 40 соглашений на сумму свыше 300 млрд рублей планирует заключить Подмосковье на ПМЭФ

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют заключить порядка 40 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), общая сумма инвестиций по соглашениям превысит 300 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

"Мы ожидаем порядка 40 соглашений на форуме, возможно чуть меньше. Больше 300 млрд рублей по данным соглашениям планируется к реализации, больше 17 тыс. рабочих мест по этим соглашениям, которые сейчас готовятся. На подписание губернатору [Московской области] выйдет более 30 соглашений - это и с федеральными органами власти, и с федеральными структурами, и с крупнейшими инвесторами", - сказал Хромов.

Он отметил, что соглашения будут заключаться в различных сферах, в том числе в областях сельского хозяйства, промышленности и гостиничного бизнеса.

"Мы будем показывать проекты по легкорельсовому транспорту, по созданию транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области. Будем показывать площадки для создания гостиниц и офисных центров на территории Московской области. Будем презентовать совместно с инвесторами крупные рекреационно-туристические объекты и промышленные объекты для развития территории и экономики Московской области", - добавил Хромов.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья планируют заключить на ПМЭФ около восьми соглашений в области агропромышленного комплекса (АПК), общая сумма инвестиций по этим соглашениям составит 66 млрд рублей.

В этом году ПМЭФ будет проходить с 6 по 8 июня. Главная тема форума - "Формируя повестку устойчивого развития". Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.