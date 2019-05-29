Счетная палата разрабатывает новые методы борьбы с коррупцией

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ в этом году разработает новые меры по борьбе с коррупцией, заявил глава ведомства Алексей Кудрин в Совете Федерации.

По его словам, одна из поставленных перед ведомством задач - "развитие среды добросовестности и борьба с коррупцией".

"Это очень деликатная задача, здесь общество требует более существенных мер с учетом масштаба коррупции и казнокрадства. Поэтому мы должны отвечать на этот вызов, который, как мы понимаем, существует реально, и мы разрабатываем новые методы в этой области и сейчас обновляем наши соглашения, в том числе с правоохранительными структурами", - сказал Кудрин.