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Совфед одобрил закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

В тексте документа сказано, что зарегистрированная предельная отпускная цена на препараты может быть увеличена один раз в календарный год

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который обязывает держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты снижать на них цену, если стоимость препаратов снизилась в иностранной валюте в стране производителя, а также при снижении цен на референтные лекарства.

"Устанавливается обязанность держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата при наступлении определенных случаев (снижение цены в иностранной валюте на лекарственный препарат в стране производителя) перерегистрировать в сторону снижения ранее зарегистрированную предельную отпускную цену", - говорится в сопроводительных документах.

Устанавливается, что зарегистрированная предельная отпускная цена на жизненно важные лекарственные препараты может быть увеличена один раз в календарный год.

При этом эта цена может быть перерегистрирована в сторону снижения неограниченное количество раз в установленных законом случаях. Федеральная антимонопольная служба наделяется полномочиями по проведению экономического анализа предельной отпускной цены на такие препараты.

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