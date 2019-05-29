Кабмин разрешил иностранным авиакомпаниям выполнять разовые каботажные рейсы внутри РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Иностранные авиакомпании смогут выполнять разовые каботажные перевозки внутри РФ, то есть между российскими регионами без промежуточной посадки в "домашней" стране. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 24 мая, опубликованном на портале правовой информации.

Каботажные перевозки - это использование воздушного судна, зарегистрированного за рубежом, для перевозки пассажиров, их багажа и/или груза между двумя пунктами на территории РФ с получением вознаграждения за такую перевозку (или без такового).

Из документа кабмина следует, что Росавиация сможет принимать решение о допуске иностранного перевозчика к полету внутри РФ при наличии заключений российских эксплуатантов о невозможности выполнения ими таких перевозок. Если же таких заключений нет, то каботаж возможен при перевозках в целях оказания гуманитарной помощи, медицинской эвакуации, перевозки сотрудников и членов российских или иностранных спортивных команд, а также творческих коллективов, отмечается в документе.

Постановление вступило в силу со дня его опубликования, 27 мая 2019 года.

В 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу Минтранс РФ разрешил иностранным авиакомпаниям выполнение полетов на внутренних воздушных линиях РФ.