"ФК Открытие" готов присоединиться к системе быстрых платежей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" завершил техническую сертификацию и в скором времени подключится к разработанной Банком России системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников на Международном форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019".

"Уже скоро список увеличится [количество банков-участников]. Уже сейчас у нас завершил техническую сертификацию крупный банк. Это банк "Открытие". И еще несколько крупных банков на подходе", - отметил Колесников.

ЦБ запустил услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей 28 января для ограниченного круга физических лиц. Систему для всех клиентов 11 банков - участников системы начали внедрять в конце февраля. В ней, в частности, участвуют ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и другие. В дальнейшем участие в Системе быстрых платежей планируется сделать обязательным для всех банков, в том числе для крупнейшего - Сбербанка.