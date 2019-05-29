Акционеры En+ переизбрали совет директоров компании

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Акционеры En+ Group на годовом собрании в среду переизбрали совет директоров компании практически в полном составе. Об этом говорится в сообщении En+.

Так, акционеры одобрили переназначение в совет директоров Кристофера Бэнкрофта Бернхэма, который в начале февраля был назначен старшим независимым директором, а также Вадима Гераскина, Екатерину Томилину и Елену Несветаеву, которые также были назначены советом директоров неисполнительными директорами En+ 8 февраля. В соответствии с уставом En+, Group Гераскин, Томилина и Несветаева должны были занимать свои должности до даты годового собрания акционеров, на котором их кандидатуры были вынесены на повторное назначение уже акционерами компании.

Также акционеры в среду одобрили переназначение в совет директоров независимых неисполнительных директоров Карла Хьюза, Николаса Джордана, Джоана Макнотона, Игоря Ложевского, Александра Чмеля, Андрея Шаронова. Вместо ушедшего 25 апреля из совета директоров Филиппа Мэлфе акционерами назначена Анастасия Горбатова.

В совет директоров En+ входит 12 человек. Обязанности исполнительного председателя совета директоров En+ Group продолжает исполнять лорд Грегори Баркер, под руководством которого был реализован план вывода компании из-под санкций США. Он был переизбран акционерами в совет директоров компании на собрании акционеров в 2018 году. В соответствии с законодательством Джерси, где зарегистрирована компания, и уставом En+ Group переизбрание Баркера в совет директоров в 2019 году не требуется.

История с санкциями

В ночь на 28 января Министерство финансов США сняло санкции в отношении холдинга En+ и подконтрольных ему "Русала" и компании "Евросибэнерго". В тот же день En+ объявила о практически полном обновлении состава совета директоров - в него были введены семь независимых директоров в соответствии с требованием Минфина США.

En+ является интегрированным производителем алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Одним из акционеров En+ Group является Олег Дерипаска.