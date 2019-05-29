Помпео заявил, что Трамп считает Huawei инструментом китайских властей

ТАСС, 29 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что основная угроза для Соединенных Штатов от китайской компании Huawei исходит из ее тесных связей с правительством КНР. Об этом американский госсекретарь Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу Fox Business , опубликованном в среду.

"Huawei - это инструмент китайского правительства. Они тесно связаны", - сказал Помпео. "Эта тесная связь существует в том, как работает их политическая экономика. В США это [происходит] совсем по другому. И это та угроза, которую президент Трамп видит в Huawei", - добавил он.

"Наши компании сотрудничают с правительством Соединенных Штатов, иными словами, они исполняют наши законы. Но ни один президент напрямую не указывает американской частной компании. Это существенно отличается [от ситуации] в Китае", - отметил Помпео.

На прошлой неделе Помпео в интервью информационной сети One America News Network заявил о том, что американские власти добиваются защиты национальных телекоммуникационных сетей и не позволят проникать в них системам, связанными с Коммунистической партией Китая. Речь, в частности, шла о корпорации Huawei. МИД КНР назвал специально распространяемыми слухами заявление о связи компании с партией.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.