Фонд "Сколково" и Hyundai создадут центр развития IT-технологий

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и компания "Хендэ Мотор СНГ" создадут исследовательский центр в области IT-технологий. Подписание соглашения прошло в среду на конференции Startup Village в Сколково.

В рамках партнерства с фондом "Сколково" компания "Хендэ Мотор СНГ" создаст исследовательский центр Hyundai MoКомпанииbility Lab, который будет разрабатывать и коммерциализировать IT-решения и новые клиентские сервисы, в том числе приложение для дистанционной аренды автомобилей Hyundai.

"Тема исследовательского центра, на котором будет специализироваться Hyundai Motor, она чрезвычайно актуальна. Это вопросы, в первую очередь связанные с промышленным интернетом, с новыми технологиями передачи данных - сенсоры, датчики, связанные с автомобильной промышленностью, очень актуальное и важное направление. Поэтому мы надеемся, что центр будет развиваться, и это только первый шаг", - сказал после подписания соглашения председатель Совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг. Вторую подпись в документе поставил Сон Кёнгсу, президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia&CIS. Старт программы совместной работы Фонда "Сколково" и компании "Хендэ Мотор СНГ" запланирован на вторую половину 2019 года, сообщила пресс-служба Фонда "Сколково".

Седьмая международная конференция Startup Village проходит в инновационном центре "Сколково" 29 и 30 мая. Ожидается, что в ней примут участие представители 4,5 тыс. компаний и больше тысячи инвесторов, на конференции выступят более 300 спикеров из 80 стран. Главная тема события - "Digital Rock Stars. The dark side of the tech" (англ. "Цифровые рок-звезды. Темная сторона технологий"), она подразумевает, что представители технологического бизнеса презентуют свои кейсы и поделятся секретами с начинающими предпринимателями.

Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.