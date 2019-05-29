Госдума приняла в I чтении проект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить передачу коллекторам права на работу с задолженностями граждан по жилищно-коммунальным платежам. Автором инициативы выступила в марте вице-спикер Ирина Яровая.

В частности, проект устанавливает запрет на "уступку права (требования) по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, за исключением случаев уступки права управляющей организации, ТСЖ, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо ресурсоснабжающей организации". Таким образом, такое право может остаться только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг.

"Коллекторская деятельность в условиях, когда у государства есть служба судебных приставов, вызывает в обществе серьезные вопросы", - сказал журналистам перед заседанием первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. "Но особенно остро эти вопросы стоят, когда коллекторы пытаются взыскивать не какие-то фантастические долги с аферистов, должников, которые пытаются наживаться таким образом, беря в банках недобросовестно с их стороны кредиты, а когда речь идет об обычных людях, попавших в тяжелую жизненную ситуацию", - констатировал он.

По словам депутата, очень часто коллекторы пытаются взыскать с них долги, прибегая к методам, "хорошо известных по 90-м годам, когда братки выбивали долги подобным способом, просто терроризируя морально, психологически, зачастую физически людей, пытались таким образом у них получить эти долги". "Поэтому поддерживаемый нами и предложенный депутатами нашей фракции законопроект нацелен на то, чтобы исключить взимание коммунальных долгов из числа тех, которые могут быть переданы коллектором и иным третьим лицам", - подтвердил он.

"Есть судебная система, есть система исполнительного производства, которые вполне позволяет компаниям легально, официально взыскивать эти бытовые по большей части долги", - заключил Исаев.

"Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ", - сказал в свою очередь журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы", - констатировал он. По словам спикера, граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. "Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ", - подтвердил он.