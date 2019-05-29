Россияне смогут получать страховые возмещения через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Разработанная Банком России Система быстрых платежей (СБП) в рамках сервиса платежей от юридического лица в пользу физического может позволить россиянам получать страховые возмещения от страховых компаний. Об этом сообщил директор СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников на Международном форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019".

"Сервис В2С - переводы от юридических лиц физическим лицам. Здесь тоже очень много кейсов, в том числе возмещение от страховых компаний физическим лицам, те же зарплатные проекты. Кейсов здесь действительно много", - сказал он.

Также директор НСПК добавил, что запуск сервиса переводов от физических лиц в пользу юридических запланирован на осень. В рамках этого сервиса будет заложено несколько платежных сценариев. Помимо оплаты при помощи QR-кода может быть реализован сценарий подписки, предполагающий регулярные платежи. Также в рамках СБП прорабатывается возможность переводов между компаниями. По словам Колесникова, данные нововведения запланированы на 2019-2020 годы.

Ранее сообщалось, что частные инвесторы смогут мгновенно пополнять брокерские счета и счета доверительного управления через Систему быстрых платежей. Данный сервис станет доступным до конца 2019 года.

Банк России с конца февраля запустил конкурента системе переводов Сбербанка - Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона.

Сейчас к Системе быстрых платежей подключено 14 участников. Еще 100 банков подали заявление на подключение к системе. Банк России рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Однако, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, договоренности с Банком России по подключению госбанка к СБП пока не достигнуты.