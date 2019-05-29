В РФ предложили национальный стандарт интернета вещей на основе международной технологии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Технический комитет "Кибер-физические системы" при Росстандарте представил проект предварительного национального стандарта "Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением". Документ разработан при участии Российкой венчурной компании (РВК) и Ассоциации участников рынка интернета вещей, сообщили в среду в пресс-службе РВК.

Технологии интернета вещей (internet of things, IoT) входят в число "сквозных технологий" Национальной технологической инициативы и программы "Цифровая экономика".

"Это уже второй, и что важно - также открытый, национальный стандарт интернета вещей, разрабатываемый в России. В отличие от первого разработанного на базе ТК "Кибер-физические системы" стандарта российского происхождения NB-Fi, в его основе лежит международная технология и протокол семейства LPWAN (Low-power Wide-area Network, энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия - прим. ТАСС). Эта технология имеет международное признание и широко используется компаниями по всему миру, поэтому ее формализация на прозрачных условиях в национальном поле крайне важна", - приводит пресс-служба слова руководителя программ РВК, председателя ТК "Кибер-физические системы" Никиты Уткина.

Беспроводные технологии LPWAN, на которых базируется представленная разработка стандарта протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), используются для управления устройствами в сфере энергетики, коммунального хозяйства, в сельском хозяйстве, добывающей и нефтехимической промышленности и других отраслях. "Один из наиболее перспективных рынков использования LoRaWAN - сфера ЖКХ, в особенности рынок беспроводных систем контроля и учета коммунальных ресурсов", - отметили в пресс-службе.

Предлагаемый стандарт поддерживает российские криптографические алгоритмы, что обеспечит безопасность передачи данных.

Растущий рынок

Российский рынок IoT растет ежегодно на 15-20% и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста, отметили в пресс-службе.

"Ассоциация и участники рынка убеждены, что формирование широкого семейства национальных стандартов обеспечит ускоренное нахождение подходящих решений для российского рынка интернета вещей и позволит работать в рамках общепринятых норм и технологических решений. Технологии кибер-физических систем весьма разнообразны и процесс стандартизации тех или иных технологических компонентов будет продолжаться", - приводит пресс-служба РВК слова директора Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова.

Как отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев, интернет вещей является одной из наиболее востребованных цифровых технологий, а ее нормативно-техническое регулирование актуально не только для развития рынка, но и для реализации конкретных проектов. "Мы заинтересованы в том, чтобы потребности участников отрасли покрывались тем или иным стандартом, включая как национальные, так и адаптированные международные документы", - сказал он.

Проект стандарта LoRaWAN представлен для публичного обсуждения. Соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет вынесен на согласование в Техническом комитете "Кибер-физические системы" и внесен на утверждение в Росстандарт.

Участники разработки

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 202.

Технический комитет 194 "Кибер-физические системы" создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики. Среди его участников - "Газпром нефть", "Ростелеком", "Ангстрем-Т", "Руссофт", МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ.

Ассоциация участников рынка интернета вещей создана в 2016 году по инициативе Фонда развития интернет-инициатив и МГТУ им. Н.Э. Баумана, поддержана Минпромторгом России, лидерами рынка интернета вещей и ведущими техническими университетами страны. В Ассоциацию интернета вещей входят более 60 компаний и организаций.