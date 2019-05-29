Многодетные семьи Архангельской области смогут получить деньги вместо земли под дом

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на очередной сессии во втором, окончательном чтении приняли законопроект, который предоставляет возможность многодетным семьям получить денежную выплату вместо земельного участка для постройки дома. Как сообщил журналистам председатель комитета областного Собрания по здравоохранению, социальной политике и спорту Сергей Эммануилов, выплата составит 210 тыс. рублей.

"Это мера, предоставляющая право альтернативного, вместо выделения земельного участка, получения 210 тыс. рублей на улучшение жилищных условий. Сегодня практически единогласно поддержано", - сказал Эммануилов.

Выплату можно будет получить с 1 июля 2019 года. "Мы предусмотрели возможность для многодетных семей получения денежной выплаты взамен участка для постройки дома, но определили целевой подход к этим денежных средствам. Они идут только на улучшение жилищных условий семьи", - сказала журналистам председатель регионального парламента Екатерина Прокопьева.

В Архангельской области проживают около 10 тыс. многодетных семей. Почти 6 тыс. семей подали заявки на получение земельных участков. По словам губернатора региона Игоря Орлова, есть очень хорошие проекты в Вельске, Коряжме и Северодвинске.