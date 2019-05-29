"Ъ": Минэкономики предлагает снизить размер маржи РЭС по контракту с РЖД

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минэкономики предлагает снизить размер маржи "Русэнергосбыта" (РЭС) по контракту с ОАО "РЖД" до 70% от среднеарифметической маржи региональных гарантирующих поставщиков (ГП), сообщает газета "Коммерсантъ". Этот вопрос был включен в повестку в ходе совета директоров монополии 27 мая.

Такое предложение ведомство озвучило уже после продления сторонами договора на поставку электроэнергии до конца 2038 года. Замминистра экономики, член совета директоров РЖД Михаил Расстригин предложил вице-премьеру Максиму Акимову пересмотреть условия недавно заключенного договора.

Помимо снижения маржи, были предложены и другие меры по сокращению затрат монополии на электроэнергию.

"Коммерсантъ" отмечает, что в результате, по оценке министерства, РЖД могут сэкономить до 5,5 млрд рублей в год.

