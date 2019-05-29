РЖД сообщили, что изменение тарифов для металлургов не направлено на рост доходов компании

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Предложения "Российских железных дорог" по внесению изменений в тарификацию металлургических грузов не направлены на увеличение доходов компании. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Это решение позволит стимулировать вывоз готовой продукции, в том числе на экспортные рынки, при одновременном снижении зависимости показателей финансовой устойчивости ОАО "РЖД" от динамики изменения объемов перевозок сырьевых грузов и не нацелено на увеличение доходной базы ОАО "РЖД", - сказали в пресс-службе РЖД.

В компании предложили на первом этапе рассмотреть возможность перевода черных металлов из третьего во второй тарифный класс, что, по оценкам РЖД, обеспечит снижение уровня тарифов на перевозку черных металлов в среднем на 18,4%. Одновременно с этим предлагается перевести во второй тарифный класс сырьевые грузы, используемые для производства черных металлов - кокс, руду и железные концентраты.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо РЖД в адрес Федеральной антимонопольной службы сообщило, что холдинг предложил внести изменения в тарификацию металлургических грузов.