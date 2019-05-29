Россияне совершили 500 тыс. переводов в Системе быстрых платежей на 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россияне с момента запуска Системы быстрых платежей совершили более 500 тыс. переводов на сумму примерно 4,2 млрд рублей. Об этом сообщила начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова.

"У нас уже, я думаю, свыше 500 тыс. переводов на общую сумму около 4,2 млрд рублей при среднем чеке 8,5 тыс. рублей", - сказала она на форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи - 2019".

В свою очередь директор проекта СБП Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников раскрыл структуру переводов в рамках СБП. Так, примерно 40% переводов - это переводы самому себе. 60% - это переводы друзьям, сообщил он.

Банк России с конца февраля запустил конкурента системе переводов Сбербанка - Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона.

Сейчас к СБП подключено 14 участников. Еще 100 банков подали заявление на подключение к системе. Банк России рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Однако, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, договоренности с Банком России по подключению госбанка к СБП пока не достигнуты.