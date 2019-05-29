ФАС возбудила дело против "Ростелекома" из-за нарушения закона о защите конкуренции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Ростелекома" по заявлению "Мегафона" из-за нарушения закона о защите конкуренции. Как сообщается в пресс-релизе ФАС, "Ростелеком" не исполнил в срок выданное ведомством предупреждение.

В частности, ранее ФАС выдала предупреждение "Ростелекому" о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Основанием для этого послужило заявление "Мегафона".

Ведомство установило, что "Ростелеком" отказывался от заключения договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи "Мегафона" в Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Ростовской области к сети местной телефонной связи "Ростелекома".

"До 30 апреля компания "Ростелеком" должна была устранить выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства путем обеспечения возможности пропуска трафика от сетей зоновой телефонной связи ПАО "Мегафон" на сеть местной телефонной связи ПАО "Ростелеком" на указанных территориях и проинформировать ФАС России", - говорится в сообщении.

По состоянию на дату возбуждения дела 27 мая "Ростелеком" не проинформировал ФАС России об исполнении предупреждения, добавили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (15:55 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.