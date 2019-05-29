Минпромторг выступил против разрешения нефтяникам использовать бывшие в употреблении трубы

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Минпромторг России против того, чтобы разрешить нефтяникам использовать бывшие в употреблении трубы в нефтепроводах. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

"Как можно не признавать б/у - б/у? Тогда нужно и, в том числе, не признавать отходами и другую продукцию, которая идет в утиль. Это как? Есть срок службы. Почему нефтяная отрасль тогда меняет трубы? Потому что они отслужили срок, правильно? Если они отслужили срок, тогда это уже продукция с потерянными свойствами и качествами, изначально заложенными в данное изделие, и подлежит утилизации, переработке", - сказал Мантуров.

Он добавил, что Минпромторг против использования труб даже после реконструкции. "Это просто невозможно. Теряет всяческую логику и смысл", - добавил он.

История вопроса

В апреле газета "Коммерсантъ" написала, что крупнейшие российские нефтяники пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на то, что не могут использовать бывшие в употреблении трубы, поскольку Росприроднадзор считает их отходами.

По данным издания, подписи под письмом Медведеву поставили главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукойла" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и "Татнефти" Наиль Маганов.

Речь, в частности, идет о демонтированных трубах для нефте- и газопроводов, бурильных, насосно-компрессорных трубах, а также стальных насосных штангах, которые Росприроднадзор в 2017 году признал отходами. Нефтяники отмечают, что это лишает их возможности продать бывшие в употреблении трубы или использовать их для строительства, а необходимость длительного получения лицензий на обращение с отходами грозит авариями на нефтепроводах.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщал ТАСС, что ведомство будет настаивать на ужесточении экологической составляющей в работе предприятий и на признании отходами старых труб в нефтепроводах, чтобы предотвратить аварии и нефтеразливы.

В декабре 2018 года он же предложил ужесточить законодательство и запретить компаниям вторичное использование труб в нефтепроводах для предотвращения разливов нефти. В частности, министерство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нефтеразливы.