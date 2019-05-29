Рост промпроизводства в обработке в Москве в 2018 году достиг рекордных 11%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рост промышленного производства в обрабатывающих отраслях в Москве по итогам 2018 года составил 11%, это максимальный показатель за последние 10 лет, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Промышленность развивается, и по итогам 2018 года индекс (промпроизводства в обрабатывающих отраслях - прим. ТАСС) составил 111% - за последние 10 лет это лучшая динамика роста", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, за 2017 год рост составил 1,7%, в 2016 году промпроизводство в обработке выросло на 2,2%.

Объем промпроизводства в целом в Москве вырос за первые два месяца 2019 года на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году динамика развития производственного сектора Москвы за январь-февраль превышает общероссийские темпы роста почти в 3,5 раза. По данным пресс-службы, росту промпроизводства в Москве способствуют реализация адресной инвестиционной программы, а также московская программа поддержки производств.