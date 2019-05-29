Медведев подчеркнул важность внедрения передовых технологий в производство

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Россия активно занимается развитием своего нефтехимического комплекса и считает важным внедрение передовых технологий в производство. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытия в Сколково исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб".

"Нам исключительно важно внедрять в производство передовые технологии, использовать самые современные материалы", - сказал глава кабинета министров. Он выразил надежду, что работы в новом исследовательском центре будут проводиться на самом высоком уровне, что будет полезно как для самой компании "Сибур", так и для развития нефтехимического комплекса страны в целом. "Мы сейчас этим весьма активно занимаемся", - подчеркнул Медведев.

Премьер отметил, что новый исследовательский центр, который он осмотрел перед церемонией, "производит впечатление". "Это действительно самый современный и единственный пока в своем роде и, надеюсь, будет весьма востребованный центр", - заметил глава правительства. Он обратил внимание, что в "Сибур ПолиЛабе" будут совершенствоваться материалы, которые используются повсеместно - и в медицине, и в сфере ЖКХ, и в автомобилестроении, и в других отраслях.

Глава кабмина пожелал новому резиденту "Сколково" успехов, практических результатов и побед в бизнесе, поздравив сотрудников с открытием этого центра.