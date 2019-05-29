Замглавы Минсельхоза: запрет госзакупок импортных вин ускорит развитие производителей РФ

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 29 мая. /ТАСС/. Решение правительства о запрете закупок госучреждениями зарубежных вин позволит ускорить развитие российских виноградарей и виноделов, сообщила в среду ТАСС заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Безусловно, это [запрет на закупку госучреждениями зарубежных вин] отразится позитивно, потому что откроется дополнительный канал сбыта для наших производителей. Мы поддерживаем это постановление и считаем, что такая мера позволит более ускоренными темпами развиваться нашим виноградарям и виноделам и, соответственно, популяризировать наше вино не только внутри страны, но и на внешних рынках", - отметила собеседница агентства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия. Согласно документу, устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вин, игристых вин, ликерных и фруктовых (плодовых) вин импортного происхождения. Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и на предприятиях общепита.