Проектировщика первого агроперерабатывающего центра в Подмосковье выберут по конкурсу

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Московской области в ближайшее время объявят тендер на проектировку первого агроперерабатывающего кластера в регионе. Он будет расположен в районе терминально-логистического центра "Восточный" в Электроуглях, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Мы прорабатываем возможность создания перерабатывающих кластеров, но для экпортоориентированной продукции. <…> Буквально на днях мы опубликуем закупку на проект планировки первого такого перерабатывающего кластера. Далее по отработанной схеме будем заниматься проектированием и строительством инфраструктуры в том случае, если пул инвесторов будет укомплектован, чтобы кластер был полностью обеспечен резидентами", - сказал он.

Разин добавил, что такие центры позволят увеличить число рабочих мест, объем налоговых поступлений и экспорта переработанной продукции. Находиться, по его словам, они будут в точках с развитой транспортной инфраструктурой, например, вблизи логистических центров "Селятино" и "Белый Раст".

Ранее в интервью ТАСС Разин рассказывал, что подобные агропромышленные кластеры будут иметь широкую специализацию и фокусироваться на производстве товаров глубокой переработки.