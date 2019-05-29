Медведев заявил о необходимости исследований в области биоразлагаемых технологий

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Исследования в области использования биоразлагаемых технологий нужно проводить уже сейчас, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В среду премьер ознакомился с возможностями нового исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб", открытого в Сколково. Глава "Сибура" Дмитрий Конов в ходе осмотра лаборатории отметил, что уже вскоре производимый пластик должен стать биоразлагаемым. "Я думаю, что просто сейчас нужно исследования на эту тему проводить - об использовании биоразлагаемых технологий", - ответил Медведев.

Глава "Сибура" также отметил, что сейчас основная проблема в вопросе переработки пластика заключается в том, что этот материал очень плохо собирается, хотя возможности для его переработки есть. "Поэтому то, что быстро оборачивается и чаще выкидывается, вполне вероятно, что нужно ограничивать", - высказал мнение Конов, отметив, что речь идет об одноразовых вещах из пластика.

"А то, что длительной эксплуатации, там альтернативы пластику не существует, потому что из бумаги трубы не сделать", - добавил Медведев.