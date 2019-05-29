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В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей

Инцидентов взлома с момента ее запуска зафиксировано не было, отметил директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт Дмитрий Колесников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Инцидентов взлома разработанной Банком России Системы быстрых платежей с момента ее запуска зафиксировано не было. СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.

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Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что одной из причин, почему банк не присоединяется к Системе быстрых платежей, является кибербезопасность. Так, по словам Грефа система пока небезопасна.

"Система безопасна, надежно защищена, соответствует всем стандартам. Никаких инцидентов за время эксплуатации не было", - сказал Колесников в кулуарах Международного форума "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи - 2019".

Банк России с конца февраля запустил конкурента системе переводов Сбербанка - Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к системе подключено 14 участников. Еще 100 банков изъявили желание присоединиться к системе. Банк России рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Однако, по словам Грефа, договоренности с Банком России по подключению госбанка к СБП пока не достигнуты.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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