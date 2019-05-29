Lion Air потеряла $20 млн из-за простоя Boeing 737 MAX

ТАСС, 29 мая. Индонезийская авиакомпания Lion Air заявила об убытках в размере около $20 млн из-за запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом в среду сообщает агентство Antara .

"Убытки составили около $20 млн. Сейчас мы ожидаем решения Министерства транспорта [по поводу эксплуатации]", - заявил операционный директор Lion Air Дэниэл Путут.

21 мая Департамент гражданской авиации Индонезии сообщил о возможном продлении запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX местными авиакомпаниями до конца 2019 года. 11 марта Джакарта объявила о прекращении эксплуатации этих самолетов до завершения необходимой технической проверки.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.