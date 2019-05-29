Инфляция в России за прошедшую неделю вновь составила 0,1%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 21 по 27 мая 2019 года выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Такая динамика сохраняется седьмую неделю подряд. С начала года инфляция в РФ набрала 2,4%.

В годовом выражении инфляция на 27 мая сложилась на уровне около 5,2%.

По данным статистики, за прошедшую неделю цены на мороженую рыбу и рис выросли на 0,5%, пшено - на 0,4%, баранину, сливочное масло, маргарин, хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов, шоколадные конфеты - на 0,3%, говядину, ржаной хлеб, макаронные изделия, вермишель, печенье и соль - на 0,2%.

Одновременно цены на куриные яйца снизились на 2,8%, сахар-песок - на 0,8%, гречневую крупу - на 0,4%, куриное мясо и стерилизованное молоко - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на картофель - 5,5%, репчатый лук и морковь - 2,8%, яблоки - 1,9%. В то же время помидоры стали дешевле на 6,2%, огурцы - на 4,4%.

Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,1%.