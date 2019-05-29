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Расследование ЧП с SSJ-100
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Мантуров рассказал о регулярном обсуждении вопросов эксплуатации SSJ 100

Глава Минпромторга заявил, что это касается и двигателей, и компонентов, а также оборудования

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Обсуждение вопросов эксплуатации самолета Sukhoi Super Jet -100 проходит на регулярной основе. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"[Обсуждение вопросов эксплуатации SSJ] происходит на регулярной основе в рамках работы нашего министерства во взаимодействии с эксплуатантами, с производителем. И не только конечной продукции ОАК как самолета, но это касается и двигателей, и компонентов, оборудования, агрегатов, которые участвуют в этом проекте", - сказал министр.

По словам Мантурова, Минпромторг находится в постоянном контакте с эксплуатантами для того, чтобы обеспечивать наиболее комфортные условия с точки зрения технического обслуживания.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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