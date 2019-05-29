ФСК и General Electric локализуют производство электрооборудования для цифровизации сетей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главы Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") Андрей Муров и General Electric в России и СНГ Рон Поллетт обсудили планы по локализации производства электроэнергетического оборудования в РФ, а также перспективы его применения в электросетях в рамках работы над цифровизацией электросетевого комплекса. Об этом говорится в сообщении ФСК.

Речь, в частности, шла о локализации производства первичного оборудования (различных типов выключателей 220 кВ и выше, комплектных распределительных устройств), решений по автоматизации подстанций на базе технологий General Electric на площадке в Санкт-Петербурге.

"Это первый подобный проект GE в России. Кроме того, в ходе встречи затронуты перспективы работы систем передачи постоянного тока в отдельных регионах РФ", - говорится в сообщении.

ФСК имеет более чем 10-летний опыт внедрения автоматизированных подстанций. К настоящему времени частично цифровизированы более 200 подстанций Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС). Ведется работа по созданию энергообъектов высокого класса напряжения с комплексным внедрением цифровых решений, к 2025 году планируется выполнить более 30 таких проектов.

"Федеральная сетевая компания" реализует масштабную программу по замене высоковольтных выключателей в ЕНЭС - ключевых элементов коммутационного оборудования подстанций. Планируется установка более 1,2 тыс. новых устройств до 2027 года.

Доля закупаемого ФСК основного оборудования, произведенного внутри страны, к 2035 году должна вырасти до 95% с текущих 91%, отмечает ФСК.