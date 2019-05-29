Канада готова взять на себя расходы в $191 тыс. по вывозу мусора с Филиппин

ТАСС, 29 мая. Власти Канады готовы заплатить $191 тыс. за вывоз неперерабатываемого мусора с Филиппин, из-за которого возникла напряженность в отношениях между двумя странами. С таким заявлением в среду выступил министр юстиции Филиппин Менардо Гевара.

"Мне только что сообщили, что канадский мусор будет отправлен из Манилы в Ванкувер 30 мая. Канадская сторона согласилась взять на себя транспортные расходы в размере $191 тыс. Перевозка отходов будет осуществляться тремя судоходными компаниями", - цитирует филиппинский телеканал ABS-CBN заявление главы ведомства.

16 мая Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадские власти вовремя не вывезли 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезенных частной компанией на филиппинскую территорию в 2013 году под видом перерабатываемых. Как отметили в МИД Филиппин, Оттаве было дано время до 15 мая на вывоз мусора, но эти сроки не были соблюдены. МИД Канады выразил сожаление в связи с решением Манилы и пообещал забрать контейнеры с Филиппин.