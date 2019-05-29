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Медведев осмотрел транспортно-пересадочный узел в Сколково

Премьеру рассказали о планах развития инограда и строительстве инфраструктуры

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду ознакомился с новой железнодорожной станцией "Инновационный центр", которая позволит за 17 минут добраться от Сколково в центр Москвы.

Глава правительства сначала осмотрел станцию с вертолета, а затем на местности ознакомился с работой современного мультимодального транспортно-пересадочного узла в Сколково. Руководители инноцентра рассказали премьеру о планах развития инограда, строительстве инфраструктуры, в частности, концертного зала.

Ежедневно на работу в Инновационный центр "Сколково" приезжает около 5 тыс. человек . Комфортабельная электричка отправляется с Белорусского вокзала. Новая станция "Инновационный центр" появилась вместо платформы "Трехгорка" и расположена от нее в 500 м. С сегодняшнего дня экспрессы, следующие с Белорусского вокзала в Одинцово, будут делать остановку на станции "Инновационный центр".

Современный мультимодальный транспортно-пересадочный узел включает в себя станцию "Инновационный центр", деловой и торгово-развлекательный комплекс "Орбион", а также автостоянку. Центральный район ИЦ "Сколково" и железнодорожную станцию, расположенные по разные стороны Минского шоссе, соединяет закрытый мостовой пешеходный переход. Путь для пешеходов станет короче в пять раз - от новой платформы до Инновационного центра можно будет дойти за пять минут, вместо 25 минут от временной платформы "Трехгорка".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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