ФАС возбудила дело против "Почты России" из-за ограничения оплаты уведомлений марками

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Почты России" из-за ограничения возможности оплаты пересылки уведомлений марками. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

"28 мая 2019 года ведомство возбудило дело в отношении ФГУП "Почта России". Основанием для этого послужило неисполнение предприятием предупреждения, выданного ФАС России", - говорится в сообщении.

В частности, ФАС усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства. Так, "Почта России" ввело с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками.

Согласно предупреждению ФАС, компания должна была исключить из своего приказа абзац, которым введено ограничение возможности оплаты услуг марками, а также признать недействующим приказ, которым устанавливается переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений.

Как заявили ТАСС в "Почте России", отправка уведомлений о вручении заказного письма - это дополнительная услуга, предоставляемая компанией, которая не относится к универсальным услугам почтовой связи, а порядок ее предоставления определяется "Почтой" самостоятельно.

"С 1 января 2019 года оплата услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений принимается только денежными средствами. Нормативно-информационная документация об изменении способа оплаты была заблаговременно размещена в информационных материалах по почтовым услугам в отделениях почтовой связи", - пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что на данный момент "Почта России" предоставляет клиентам несколько видов в группе услуг уведомлений о вручении, в том числе СМС-уведомление и электронное уведомление о вручении [к отправлениям первого класса], все услуги линейки уведомлений оплачиваются денежными средствами".