Минкомсвязь предложила провести пилоты по искусственному интеллекту в госуправлении

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Использование решений с элементами искусственного интеллекта в госуправлении следует протестировать в нескольких сферах, где самые большие объемы ненужного документооборота. Об этом сообщил директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин на круглом столе "Использование искусственного интеллекта в госуправлении" проекта TechTalks.AI edition в Аналитическом центре при правительстве РФ.

"Можно сфокусироваться на двух, трех или четырех направлениях, где самые большие объемы ненужного документооборота, и попробовать пилотно там протестировать внедрение систем [с элементами искусственного интеллекта]", - сказал он. В этой работе Насибулин рассчитывает на помощь бизнеса - как в части самих решений, так и в части команд-разработчиков.

Директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэкономразвития РФ Антон Лебедев в ходе круглого стола рассказал, что на сегодняшний день в государственных информационных системах содержится большое количество данных, но непонятно, какую информацию может использовать для своего анализа искусственный интеллект. "Чтобы искусственный интеллект учить - мы должны как-то ему данные дать. А чтобы дать данные - нужно определить правовой статус", - пояснил он. По словам Лебедева, барьеры для внедрения решений с искусственным интеллектом предстоит определить уже на практике для каждой конкретной сферы.

Перспективные области внедрения

Решения с элементами искусственного интеллекта целесообразно внедрять в процессы, связанные с организационно-правовым обеспечением работы государства, а также при взаимодействии государства и бизнеса, полагает директор департамента развития и планирования Фонда "Сколково" Сергей Израйлит. "Есть два процесса: один процесс правового обеспечения деятельности (касается не только государства, но и бизнеса тоже), другой процесс - финансово-хозяйственного сопровождения деятельности (включая отчетность, аудит). Совокупно, по разным экспертным оценкам, от 7 до 9 млрд оплаченных человеко-часов в год эта деятельность у нашей экономики забирает. Это 7% трудового времени всего населения - если к ВВП относить (104 трлн рублей), то это 7 трлн рублей", - рассказал он.

Что касается бюджетной сферы - здесь 15% трудового времени занимает работа по правовому и финансово-экономическому сопровождению, уточнил Израйлит. "С государством они общаются больше, им больше бумаг надо делать", - добавил он. Все эти расходы сейчас идут не на создание каких-то продуктов, а на организацию деятельности, уточнил он.

В свою очередь, руководитель проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Владимир Месропян отметил, что в рамках работы над стратегическими документами по искусственному интеллекту в России нужно определить конкретные целевые показатели от внедрения технологий в сфере государственного управления на горизонте 3-5 лет, а также в перспективе 10 лет.

Искусственный интеллект в нацпроекте по цифровой экономике считается одной из важнейших "сквозных" цифровых технологий. Применение таких технологий ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых.