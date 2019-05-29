Клиенты Райффайзенбанка могли столкнуться с проблемами при использовании банковских карт

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Клиенты Райффайзенбанка в среду днем могли столкнуться с проблемами при использовании банковских карт, на данный момент обслуживание карт восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"29 мая в период с 14:50 до 15:30 наблюдались проблемы в работе систем эквайринга и авторизации карт Райффайзенбанка. На данный момент обслуживание карт клиентов в банкоматах и торговых точках восстановлено", - сказали в пресс-службе.

В феврале этого года клиенты банка также могли столкнуться с проблемами при проведении операций по дебетовым картам. Неполадки наблюдались в течение часа.