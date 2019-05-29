ФАС зафиксировала рост цен на авиатопливо

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает определенный рост стоимости авиатоплива, сообщил в среду ТАСС заместитель главы ведомства Сергей Пузыревский.

"Мониторинг цен на авиатопливо ведется постоянно, есть определенная динамика роста", - сказал он.

В прошлом году авиакомпании заявили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать им часть убытков. В 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам.