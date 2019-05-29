{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС зафиксировала рост цен на авиатопливо

Заместитель главы ведомства Сергей Пузыревский отметил, что мониторинг цен ведется постоянно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает определенный рост стоимости авиатоплива, сообщил в среду ТАСС заместитель главы ведомства Сергей Пузыревский.

"Мониторинг цен на авиатопливо ведется постоянно, есть определенная динамика роста", - сказал он.

В прошлом году авиакомпании заявили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать им часть убытков. В 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам.

Теги
Россия
Россельхознадзор не будет проявлять инициативу по снятию запрета на поставки из Белоруссии
Кроме того, российское ведомство может ввести новые запреты на поставки овощей и фруктов из Белоруссии
Читать полностью