РЖД сэкономят за счет права на вычет НДС по бюджетным инвестициям

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" оценивают экономию от права на вычет НДС по товарам и услугам, оплаченным за счет бюджетных инвестиций, в 60 млрд рублей до 2025 года. Об этом рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров в ходе Дня российских железных дорог в Госдуме.

"Изменения в налоговый кодекс в части сохранения с 2019 года возможности принятия НДС к вычету по бюджетным инвестициям до 2025 года сэкономят 60 млрд рублей, которые могут быть направлены в рамках инвестиционной программы на улучшение работы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в 2018 году для естественных монополий сохранено право на вычет НДС по товарам (работам, услугам), оплаченным за счет бюджетных инвестиций. Предполагалось, что, начиная с 2019 года, организации-субъекты естественных монополий теряют право на вычет НДС по товарам (работам, услугам), оплаченным за счет бюджетных инвестиций.

В пресс-службе РЖД пояснили, что в результате право на вычет НДС сохранили.

"Если при выделении субсидий (инвестиций) не предусмотрена компенсация НДС, то вычеты применяются. Еще в конце прошлого года (был утвержден соответствующий - ред.) Федеральный закон от 27 ноября 2018 года", - отметили в пресс-службе холдинга.