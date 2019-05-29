Акимов поручил Минтрансу проработать проект скоростного рельсового транспорта в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу до августа проработать идею реализации проекта скоростного рельсового пассажирского транспорта в Москве, следует из перечня поручений вице-премьера, опубликованных на сайте правительства.

"Минтрансу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Московской области, АНО "Дирекция Московского транспортного узла" и Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации проработать вопросы реализации проекта скоростного рельсового пассажирского транспорта, в том числе по обеспечению стыковки с МЦД, обоснованию прогнозируемых пассажиропотоков и финансовой модели проекта", - говорится в перечне поручений.

Соответствующие предложения должны быть представлены на совещании в правительстве в июле 2019 года.

Также на совещании было решено для транспортного обеспечения городских округов Мытищи, Балашиха и Красногорск развивать дорожную и железнодорожную инфраструктуру. Улучшению транспортной доступности округов должна способствовать реализация второго, третьего и четвертого участков МЦД и строительство транспортно-пересадочных узлов.

Также на совещании обсуждалась стратегия развития транспортной системы города Москвы и Московской области на период до 2035 года, было принято решение одобрить основные предложения по ее разработке.