Агентство по страхованию вкладов в 2019 году выплатило вкладчикам почти 29 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам девяти банков 28,8 млрд рублей или 91% от своей совокупной страховой ответственности по страховым случаям (31,7 млрд рублей), наступившим в 2019 году, сообщили в пресс-службе организации.

"На настоящий момент агентством выплачено 28,8 млрд рублей или 91% от совокупной страховой ответственности агентства по страховым случаям, наступившим в текущем году. Возмещение по вкладам получили 50,1 тыс. вкладчиков, в том числе 1,9 тыс. малых предприятий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по каждому страховому случаю 2019 года выплата возмещения по вкладам начиналась ранее 14 дней со дня его наступления.

Страховая ответственность АСВ перед малыми предприятиями, на которые с 1 января 2019 года распространено действие системы обязательного страхования вкладов (ССВ), составляет 0,8 млрд рублей.

Всего с начала 2019 года Банк России лишил лицензии девять банков: Холдинвестбанк, Тройка-Д банк, АБ "Аспект", КБ "Иваново", РТС-Банк, Роскомснаббанк, Камчаткомагропромбанк, Радиотехбанк, "Еврокапитал-Альянс".