В "Опоре России" назвали главные препятствия для бизнеса по мнению предпринимателей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Предприниматели считают недостаток финансовых средств, а также высокие налоговые ставки главными сдерживающими факторами для бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса "Опоры России", обнародованные на пресс-конференции по проблемам малого и среднего предпринимательства.

"Дефицит финансовых ресурсов и высокие налоговые ставки - ключевые препятствия для ведения бизнеса как в формате ИП, так и юрлица", - сообщается в исследовании. При этом недостаток средств является главной проблемой для половины опрошенных предпринимателей (49,7%), в то время как на высокие налоговые ставки пожаловалась только треть респондентов (33%).

Четверть опрошенных (25%) считают препятствием для ведения бизнеса низкую доступность персонала и ужесточение конкуренции, пятая часть бизнесменов (20%) сообщила о спаде спроса на продукцию и инфляцию. Коррупция и преступность мешают только 12% респондентов.

Кроме того, 25% опрошенных пожаловались на административные препятствия, такие, как проверки. Причем для большинства ИП (83%) количество проверок не изменилось, в то время как почти треть опрошенных юридических лиц (28%) отмечают их увеличение.

Предпринимателей также спросили об административном давлении на бизнес и коррупционных издержках. "Более половины опрошенных предпринимателей (52%) столкнулись с предъявлением завышенных требований со стороны органов власти. Столько же считают высоким уровень административных барьеров", - сообщается в исследовании. При этом треть опрошенных (33%) сообщила о неформальных выплатах, которые чаще всего связаны с "желанием предпринимателей, чтобы должностные лица выполняли предусмотренные законом обязанности".

Опрос "Опоры России" проведен в марте 2019 года. Объем выборки составил 1000 респондентов из 63 субъектов России. Они ответили на вопросы электронной анкеты об основных сложностях при ведении бизнеса, проверках, административном давлении и коррупционных издержках.