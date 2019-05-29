Компания из Израиля разработает решения для энергосчетчиков с использованием AI

ТАСС, 29 мая. Израильское агентство по инновациям (Israel Innovation Authority) выделило грант компании Grid4C за разработку решений в области машинного обучения для "умных" счетчиков потребления электроэнергии, сообщает AP News.

Получатель гранта, сумма которого не называется, разработал ряд алгоритмов для "умных" счетчиков на базе технологии искусственного интеллекта. Новые методы позволят рассчитывать потребление энергии и принимать решения по его оптимизации в режиме реального времени.

Решения предназначены для использования коммунальными службами и охватывают широкий спектр потенциальных сфер применения - от оценки и прогнозирования нагрузок в энергосетях до оптимизации распределения энергии на уровне управления домашними бытовыми приборами. Ожидается, что их внедрение позволит оптимизировать расход энергии в период пиковых нагрузок, а также своевременно диагностировать неисправности в электросетях.

По мнению разработчиков, применение технологий машинного обучения в "интеллектуальных" счетчиках даст возможность более эффективно планировать общий расход энергоресурсов и своевременно предупреждать возможные сбои, помогая потребителям и коммунальным службам более эффективно управлять расходом электроэнергии.